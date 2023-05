Legende: Kommt weiter nicht auf Touren Jil Teichmann. Keystone/Asanka Brendon Ratnayake

Teichmanns Baisse hält an

Die Saison von Jil Teichmann (WTA 58) verläuft weiter harzig. Beim WTA-1000-Turnier in Rom muss die Seeländerin nach dem 6:7, (4:7), 7:5, 3:6 gegen die Österreicherin Julia Grabher (WTA 89) bereits beim ersten Auftritt – in der 1. Runde genoss sie ein Freilos – die Segel streichen. Es ist bereits das 5. Mal in diesem Jahr, dass Teichmann an der Starthürde hängen bleibt. Weil die 25-Jährige vergangene Saison in Rom den Viertelfinal erreicht hatte, wird sie im Ranking weiter zurückfallen. Auf der WTA-Tour wartet Teichmann seit mittlerweile über zwei Monaten auf einen Sieg.

03:14 Video Archiv: Teichmann scheitert in Paris 2022 erst im Achtelfinal Aus Sport-Clip vom 29.05.2022. abspielen. Laufzeit 3 Minuten 14 Sekunden.

Swiatek gibt kein Game ab

Die Weltnummer 1 Iga Swiatek hat ihre Titelverteidigung in Rom standesgemäss lanciert. Die Polin musste beim 6:0, 6:0 gegen die Russin Anastasia Pawljutschenkowa (WTA 42) kein einziges Game abgeben. Für Swiatek ist es der dritte «Double Bagel» in ihrer Karriere. Vor zwei Jahren hatte sie in Rom im Final Karolina Pliskova (CZE) mit dem gleichen Resultat gedemütigt.