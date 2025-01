Legende: Gibt in Australien ihr Comeback unter Schweizer Flagge Rebeka Masarova. Imago Images/Jayne Kamin

2 Schweizer und 7 Schweizerinnen in der Quali

Mit Belinda Bencic, Dominic Stricker und Stan Wawrinka ist die Schweiz im Hauptfeld der Australian Open (12. bis 26. Januar) im Minimum 3-fach vertreten. 9 weitere Spielerinnen und Spieler von Swiss Tennis werden versuchen, sich das Ticket für das Hauptfeld über die Qualifikation zu sichern, wofür 3 Siege benötigt werden. Bei den Männern sind dies Marc-Andrea Hüsler und Jérôme Kym, bei den Frauen Viktorija Golubic, Susan Bandecchi, Simona Waltert, Jil Teichmann, Céline Naef, Leonie Küng sowie Rebeka Masarova. Letztere spielt erst seit diesem Jahr wieder unter Schweizer Flagge, nachdem sie 2018 zum spanischen Verband übergelaufen war.

Krejcikova nicht in Melbourne

Beim ersten Grand-Slam-Turnier des Jahres definitiv fehlen wird Barbora Krejcikova (WTA 10). Die amtierende Wimbledon-Championne hat aufgrund einer noch nicht vollständig auskurierten Rückenverletzung Forfait erklärt. Die Blessur hatte sich Krejcikova im vergangenen Spätherbst während den Turnieren in Asien und an den WTA Finals in Saudi-Arabien zugezogen. Vor einem Jahr erreichte die Tschechin in Melbourne den Viertelfinal.