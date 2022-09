Bei den ATP Finals in Turin wird kein Schweizer dabei sein. Beim Pendant der Youngsters in Mailand vielleicht schon.

Next Generation ATP Finals

Legende: Noch hat er das Ticket nicht in der Tasche Dominic Stricker. Imago Images/tennisphoto.de/Mathias Schulz

Eine Woche vor den ATP Finals werden jeweils auch die Next Generation ATP Finals ausgetragen. In Mailand spielen die besten 8 unter 21-jährigen Spieler um den Titel. Das Turnier gibt es seit 2017, wobei es heuer zu einer Premiere kommen könnte.

Mit Dominic Stricker hat erstmals ein Schweizer gute Chancen, sich für den Event zu qualifizieren. Im «Race to Milan» belegt der 20-Jährige, aktuell die Nummer 130 der Welt, Platz 10.

Auch Sinner bei den Grossen?

Strickers Aussichten auf eine Teilnahme sind vor allem deshalb gut, weil der Führende im Ranking kein geringerer als die Weltnummer 1 Carlos Alcaraz ist. Der Spanier wird mit Sicherheit in Turin bei den ATP Finals aufschlagen. Das gleiche Ziel verfolgt Jannik Sinner auf Platz 2.

Damit würden zwei Plätze frei. Stand jetzt wäre Stricker also qualifiziert. Doch dem Berner droht von hinten Gefahr, zudem ist er beim Challenger in Charleston am Dienstag bereits zum Auftakt gescheitert. Für einen Abstecher nach Mailand muss Stricker im Oktober deshalb noch fleissig Punkte sammeln.