Rafael Nadal wird bei den Turnieren in Peking (ab 1.10.) und Schanghai (ab 7.10.) nicht teilnehmen. Dies gab der Weltranglisten-Erste am Mittwoch via Twitter bekannt. «Ich habe diese Entscheidung gemeinsam mit den Ärzten und meinem Team getroffen», so Nadal.

Er wolle seinem Knie mehr Zeit geben, sich zu erholen, schrieb der Spanier. Der 32-Jährige hatte bei den US Open im Halbfinal gegen Juan Martin Del Potro nach dem 2. Satz wegen Schmerzen im rechten Knie aufgeben müssen.

Wann Nadal zurück auf die Tour kehren wird, liess er offen.

1100 Punkte fallen aus der Wertung

Nadal hatte im Vorjahr in Peking triumphiert. Zudem stand er in Schanghai im Final (den er gegen Roger Federer verlor). Dem Mallorquiner werden demnach 1100 Punkte aus der Wertung fallen.

Federer spielte 2017 in Asien nur das ATP-1000-Turnier in Schanghai. Dort hat der Vorjahres-Champion 1000 Punkte zu verteidigen. In der Weltrangliste liegt Federer aktuell 1860 Zähler hinter Nadal.