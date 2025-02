Belinda Bencic (WTA 157) ist weiter stark in Form. In Abu Dhabi gewann Bencic gegen Marketa Vondrousova (WTA 37) im Viertelfinal mit 7:5, 6:3. So locker wie am Vortag gegen Veronika Kudermetowa (6:0, 6:0) kam Bencic gegen die Wimbledonsiegerin von 2023 nicht mehr zum Sieg. Aber mit Ausnahme der Startphase, als Vondrousova (WTA 37) zu einem Breakball auf eine 2:0-Führung gekommen war, lag die 27-jährige Ostschweizerin permanent in Führung.

Nach Achtelfinal-Niederlagen in Adelaide und an den Australian Open in Melbourne steht Bencic (WTA 157) somit bereits wieder in einem Halbfinal. In Abu Dhabi hat die Schweizerin überhaupt noch nie verloren. Vor zwei Jahren holte sie an diesem Event den letzten Turniersieg vor ihrem Mutterschaftsurlaub.

Im Halbfinal trifft Bencic am Freitag entweder auf die topgesetzte Kasachin Jelena Rybakina (WTA 5) oder die Tunesierin Ons Jabeur (WTA 33).

Übersicht WTA Abu Dhabi