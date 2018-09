Für Timea Bacsinszky (WTA 344) endete die Rückkehr auf die WTA-Tour mit einem Frust. Die Waadtländerin scheiterte am Premier-Turnier in Peking zum Auftakt an der Amerikanerin Danielle Rose Collins (WTA 38). Nach exakt 2:07 Stunden und einem 2:6, 6:3, 3:6 war die Niederlage besiegelt. Bacsinszky hatte sich zuletzt bei Events der zweithöchsten Stufe wieder in Form gespielt. Am ITF-Event von Biarritz in Frankreich schaffte es die zweimalige French-Open-Halbfinalistin aus Lausanne bis in den Final.

In Tokio kommt es zum zweiten Aufeinandertreffen zwischen Stan Wawrinka (ATP 75) und Taylor Fritz (ATP 62). Das bisher einzige Direktduell ging 2016 in Wimbledon in 4 Sätzen an den Schweizer. Der erst 20-jährige Fritz scheiterte in dieser Woche beim Turnier in Chengdu erst im Halbfinal in 3 Sätzen am topgesetzten Fabio Fognini/ITA. Sollte Wawrinka den US-Amerikaner besiegen, würde der Romand im Achtelfinal entweder auf den Kandier Denis Shapovalov oder Hyeon Chung aus Südkorea treffen.