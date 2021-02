Wawrinka zieht nach Viertelfinal-Einzug zurück

Stan Wawrinka steht am Murray River Open in Melbourne in den Viertelfinals. Die Partie gegen den Franzosen Jérémy Chardy (ATP 66) am Freitag wird der Lausanner jedoch nicht bestreiten, wie aus dem Turnierplan der ATP hervorgeht. Es wird vermutet, dass sich Wawrinka dem straffen Programm entzieht, um sich für die am Montag beginnenden Australian Open zu schonen. Der topgesetzte Romand hatte sich in der 3. Runde des Vorbereitungsturniers gegen Alex Bolt (AUS) 6:4, 4:6, 7:6 (7:5) durchgesetzt. Im 3. Satz lag der 35-jährige Waadtländer bereits mit einem Break hinten, ehe ihm beim Stand von 4:5 das Rebreak gelang. Im Tiebreak musste Wawrinka zwar eine 3:1-Führung wieder preisgeben, eine Vorhand von Bolt neben die Linie sorgte bei 5:5 aber für die Vorentscheidung.

Bencic verliert erstes Spiel der Saison

Belinda Bencic ist nach turbulenter Vorbereitung mit einer Niederlage in die neue Saison gestartet. An der Grampians Trophy im Melbourne Park verlor sie gegen die Rumänin Sorana Cirstea in den Achtelfinals 5:7, 2:6. Bis zum 5:5 im 1. Satz konnte die Ostschweizerin mithalten, ehe sie 6 Games in Serie verlor.

Aufgrund der massiv gestörten Vorbereitung ist das Resultat von Bencic von geringer Aussagekraft. Ein positiver Corona-Test eines Hotelmitarbeiters sorgte dafür, dass sich Bencic – so wie zahlreiche andere Spieler – noch einmal in eine kurze Quarantäne begeben musste. Zumindest fiel der am Donnerstag durchgeführte neuerliche Test auf das Coronavirus wie bei allen anderen Spielern, die im Grand Hyatt Hotel untergebracht waren, negativ aus.