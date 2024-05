Nach seinem klaren Sieg beim ATP-1000-Turnier in Rom geht der Serbe nach einem schmerzhaften Rencontre zu Boden.

Zu Boden gegangen: Djokovic von Flasche am Kopf getroffen

Legende: Ahnt da noch nicht, dass ihn gleich eine Flasche treffen wird Novak Djokovic beim Autogramme schreiben. Reuters/Claudia Greco

Novak Djokovic ist nach seinem Erfolg in der 2. Runde des ATP-1000-Turniers in Rom von einer Flasche am Kopf getroffen worden und unter Schmerzen zusammengebrochen. Laut italienischen Medien rutschte die Flasche aus dem Rucksack eines Jungen, der um ein Autogramm bitten wollte.

Der Serbe wurde von Sicherheitsmitarbeitern aus der Arena auf die Krankenstation gebracht. Laut dem serbischen Kurir habe er sich eine blutige Wunde zugezogen. Die Turnier-Verantwortlichen gaben kurze Zeit später Entwarnung, auch der Serbe bezeichnete es als «Unfall». Ihm gehe es gut.

In den Sozialen Medien hatte sich rasch ein Video verbreitet, das den Vorfall zeigte. Djokovic hatte nach seinem 6:3, 6:1 gegen den Franzosen Corentin Moutet Autogramme geschrieben, als er aus einiger Höhe von der Flasche getroffen wurde. Der 36-Jährige hielt sich sofort den Kopf, ging in die Knie und dann zu Boden. Den Stift, mit dem er Autogramme geschrieben hatte, liess er fallen. Schnell eilten zahlreiche Security-Mitarbeiter und Helfer zu Djokovic, um diesen abzuschirmen und zu schützen.