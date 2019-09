Nach dem Doppel am Freitag gewinnt der Baselbieter am Laver Cup auch sein erstes Einzel. Vor dem Schlusstag führt das Team Europa.

Team Europe führt am Laver Cup

Die Einzelpartie zwischen Roger Federer und Nick Kyrgios in Genf wurde zur erwartet engen Angelegenheit. Am Ende entschied der Schweizer aber auch das dritte Duell im Rahmen des Laver Cup für sich. Er setzte sich mit 6:7 (5:7), 7:5, 10:7 durch.

Federer, Kyrgios und die Tiebreaks

Im Tiebreak des 1. Satzes hatte Federer einen 4:0-Vorsprung verspielt. Im 2. Durchgang liess er es nicht auf die Kurzentscheidung herauslaufen. Beim Stand von 5:5 schaffte er im dritten Anlauf den entscheidenden Servicedurchbruch. Im abschliessenden Match-Tiebreak merzte er ein frühes Minibreak des Australiers schnell aus und lag danach stets in Front.

Tiebreaks zwischen Federer und Kyrgios sind indes keine Seltenheit. In den bisher 4 gespielten Duellen auf der ATP-Tour kam es in der Vergangenheit bereits 8 Mal zu einem Tiebreak – 5 davon hat der Schweizer gewonnen.

Spannung vor Schlusstag garantiert

Vor dem abschliessenden Tag am Laver Cup liegt das favorisierte Team Europe gegen das Team World mit 7:5 in Front. In den 4 Partien vom Sonntag gibt es für einen Sieg 3 Punkte zu gewinnen.

Die übrigen Samstagsspiele im Überblick:

In der ersten Partie vom Samstag setzte sich John Isner mit einem 6:7, 6:4, 10:1-Sieg gegen Alexander Zverev durch. Nach dem Break des Amerikaners zum 5:4 im 2. Satz ging beim Deutschen nicht mehr viel.

mit einem 6:7, 6:4, 10:1-Sieg gegen durch. Nach dem Break des Amerikaners zum 5:4 im 2. Satz ging beim Deutschen nicht mehr viel. Rafael Nadal bezwang nach Federers Partie den Kanadier Milos Raonic mit 6:3, 7:6 (7:1).

bezwang nach Federers Partie den Kanadier mit 6:3, 7:6 (7:1). Im abschliessenden Doppel feierten Nick Kyrgios/Jack Sock gegen Rafael Nadal/Stefanos Tsitsipas einen 6:4, 3:6, 10:6-Erfolg.

Sendebezug: SRF zwei, eishockeyaktuell, 20.09.2019, 22:15 Uhr