Das neue Tennis-Jahr wird schon am Freitag lanciert. Der United Cup vereint «Down Under» die besten 18 Nationen – so läuft die Mixed-Konkurrenz vom 29. Dezember bis 7. Januar ab.

Legende: Auch die Frauen-Weltnummer 1 schlägt auf Iga Swiatek führt die polnische Equipe an. Keystone/AP Photo/Fernando Llano

Schauplatz

Gespielt wird im Freien auf Hartplätzen in den australischen Städten Perth und Sydney, dort im Olympia-Park von 2000. Der letztjährige Spielort Brisbane wurde gestrichen.

Modus

Im Vergleich zur 1. Austragung ist das Format entschlackt worden. In 6 Gruppen à je 3 Nationen gibt es für jedes Land 2 Duelle. Eine Begegnung umfasst ein Frauen- und Männereinzel sowie ein Mixed-Match. Die Gruppensieger sowie der beste Zweitplatzierte pro Stadt stehen in der K.o.-Phase (ab Viertelfinals).

01:01 Video Archiv: Im letzten Jahr noch dabei, scheiterte die Schweiz in der Gruppenphase Aus Sportflash vom 02.01.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 1 Sekunde.

Beim Event unter dem Dach der ATP und WTA werden 10 Mio. US-Dollar an Preisgeldern und Startgagen ausgeschüttet.

Teilnehmerfeld

Bei den Männern sind 9 Vertreter aus den Top 20 am Start – so Novak Djokovic (ATP 1), der am United Cup seinen Einstand für Serbien geben wird, Stefanos Tsitsipas (6), Alexander Zverev (7) und Casper Ruud (11). Bei den Frauen tritt die Hälfte der Top 10 an.

Ein Team ist 6-köpfig, wenige Nationen können dieses Kontingent nicht voll ausschöpfen, weshalb 101 Aktive gemeldet sind.

Legende: Die USA treten als Titelverteidiger an Taylor Fritz buchte vor einem Jahr im Final gegen Italien den entscheidenden Punkt. imago images/Mark Evans