Steffi Graf prägte eine Ära im Tennis. Am Freitag feiert die Deutsche ihren 50. Geburtstag.

In Paris begann am 6. Juni 1987 die Ära Graf. Im Final der French Open gewann Steffi Graf wenige Tage vor ihrem 18. Geburtstag gegen Martina Navratilova den ersten ihrer 22 Grand-Slam-Titel im Einzel.

12 Jahre später holte «die Gräfin» an gleicher Stelle auch den letzten – in einem denkwürdigen Endspiel gegen Martina Hingis, die nach dem Matchball in Tränen aufgelöst die Anlage verliess.

Zwischen Juni 1987 und Juni 1999 setzte Graf ganz neue Massstäbe.

Im Einzel gewann sie 107 Titel.

Sie führte die Weltrangliste 377 Wochen insgesamt und 186 Wochen nacheinander an.

8 Mal war sie am Jahresende die Nummer 1 der Welt.

1988 gewann Graf als 3. Frau nach Maureen Connolly und Margaret Smith Court den Grand Slam, den sie mit dem Olympiasieg in Seoul vergoldete.

Und auch das Leben nach der Karriere scheint Graf perfekt in den Griff bekommen zu haben. Im Oktober 2001 heiratete sie Andre Agassi, die beiden gemeinsamen Kinder hielt sie stets von der Öffentlichkeit fern.

Das Rampenlicht, in dem Graf ihre Karriere verbrachte, hat sie am 13. August 1999 nach ihrem Rücktritt konsequent ausgeschaltet.