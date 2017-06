Tennis-News: 1. Titel für Kvitova nach Messerattacke

Bei ihrem zweiten Turnier nach ihrem Comeback hat Petra Kvitova bereits wieder den Titel gewonnen. Damit gehört sie zum Favoritenkreis in Wimbledon. Hier geht es zu weiteren News.

Die zweimalige Wimbledongewinnerin Petra Kvitova (WTA 16) besiegte im Final des Rasenturniers in Birmingham die Australierin Ashleigh Barty (WTA 77) mit 4:6, 6:3, 6:2. Nach 1:49 Stunden verwandelte die 27-Jährige ihren ersten Matchball und feierte den 20. Turniersieg ihrer Karriere. Bei einem Überfall in ihrem Appartement war Kvitova im vergangenen Dezember durch ein Messer an ihrer linken Schlaghand verletzt worden.

Feliciano Lopez (Sp) ist beim Wimbledon-Vorbereitungsturnier im Londoner Queen's Club zum durchschlagenden Erfolg gekommen. Der 1-Runden-Bezwinger von Stan Wawrinka setzte sich im epischen Endspiel gegen den an Nummer 4 gesetzten Kroaten Marin Cilic mit 4:6, 7:6 (7:2), 7:6 (10:8) durch.

Am mit 25'000 Dollar dotierten ITF-Turnier in Lenzerheide verpasste Simona Waltert die ganz dicke Überraschung nur knapp. Die 16-jährige Lokalmatadorin verlor den Final gegen die als Nummer 4 gesetzte Italienerin Georgia Brescia nach gut zwei Stunden 6:0, 4:6, 6:7 (1:7).