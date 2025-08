Legende: Strahlt nach dem Halbfinal-Einzug Victoria Mboko. IMAGO / ZUMA Press

Mbokos Lauf geht weiter

Kanadas Shootingstar Victoria Mboko hat bei ihrem WTA-Heimspiel in Montreal ihren Siegeszug fortgesetzt und den Halbfinal erreicht. Die 18-Jährige setzte sich 6:4, 6:2 gegen Jessica Bouzas Maneiro (ESP/WTA 51) durch. Mboko steht damit erstmals in der Vorschlussrunde bei einem 1000er-Turnier. Dort trifft sie auf die Kasachin Jelena Rybakina. «Ich möchte mich noch einmal bei allen für die Unterstützung bedanken. Es war unglaublich», so Mboko, die als Nummer 85 der Welt ins Turnier ging. In der nächsten Woche wird sie im Ranking auf jeden Fall einen Platz in den Top 50 haben.

Zverev unbeirrt

Alexander Zverev (GER/ATP 3) ist beim ATP-1000-Turnier in Toronto trotz mehrerer Störversuche eines Zuschauers in den Halbfinal eingezogen. Der 28-Jährige schlug Alexei Popyrin (AUS/ATP 26) mit 6:7 (8:10), 6:4, 6:3. Ein Zuschauer ärgerte ihn beim Stand von 5:3 im 3. Durchgang durch Zwischenrufe vor den Aufschlägen mehrfach und wurde unter dem Applaus des Publikums vom Sicherheitsdienst aus dem Stadion geführt. Zverev winkte nach seinem Sieg in Richtung des Unruhestifters mit den Worten: «Bye-bye.» Im Halbfinal wartet Karen Chatschanow (RUS/ATP 16).

Resultate