Tennis-News: Del Potro für die French Open fraglich

Heute, 9:52 Uhr

Der Argentinier Juan Martin Del Potro ist angeschlagen und will spontan über einen Start an den French Open entscheiden. Und die Weissrussin Viktoria Asarenka gibt ihr Comeback in Mallorca.

Bild in Lightbox öffnen. «Ich habe Schmerzen in der Schulter und im Rücken», bestätigte Juan Martin Del Potro nach seinem Zweitrunden-Out in Lyon. Der frühere US-Open-Champion ist deshalb nicht sicher, ob er Roland Garros heuer bestreiten kann. «Ich werde nach Paris gehen und vor Ort entscheiden, ob ich spiele.» Die ehemalige Weltnummer 1 Viktoria Asarenka wurde vom WTA-Turnier in Mallorca mit einer Wildcard ausgestattet. «Ich freue mich sehr darauf, wieder zu spielen», sagte die Weissrussin. Asarenka hatte 2016 in Brisbane, Indian Wells und Miami triumphiert, ehe sie ab Juli eine Babypause einlegte.

agenturen/twu