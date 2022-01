Feldbausch verpasst Junioren-Final

Kilian Feldbausch ist in der Junioren-Konkurrenz im Halbfinal hängengeblieben. Der 16-jährige Genfer musste sich Jakub Mensik in 2 Stunden 1:6, 6:4, 2:6 geschlagen geben. Hatte Feldbausch im Viertelfinal noch einen Satzrückstand wettmachen können, blieb er diesmal in der Entscheidung chancenlos. Der Tscheche genoss insbesondere beim Service (10:0 Asse) und bei den wichtigen Punkten Vorteile. Während Mensik 7 seiner 9 Breakchancen nutzte, gelang Feldbausch dies bei gleich vielen Gelegenheiten nur 3 Mal. Im Final misst sich Mensik mit dem an Nummer 1 gesetzten US-Amerikaner Bruno Kuzuhara.

01:08 Video Bei Feldbausch überwiegt der Stolz (frz.) Aus Sport-Clip vom 28.01.2022. abspielen

Stricker kampflos im Halbfinal

Dominic Stricker (ATP 241) steht beim ATP-Challenger in Columbus kampflos in den Halbfinals. Der Berner profitierte vom Rückzug seines Gegners Jack Sock aus den USA, der positiv auf das Coronavirus getestet wurde. Im Kampf um den Finaleinzug trifft Stricker am Samstag auf den Sieger des Duells zwischen dem Dänen Mikael Torpegaard (ATP 230) und dem Österreicher Jurij Rodionov (ATP 137).