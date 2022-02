Legende: Musste sich im Final geschlagen geben Dominic Stricker. imago images/Archiv

Stricker unterliegt Nishioka

Dominic Stricker muss auf seinen zweiten Einzeltitel auf der Challenger-Tour warten. Der 19-jährige Berner unterlag im Final des mit gut 53'000 Dollar dotierten Turniers in Columbus, Ohio, dem routinierteren Japaner Yoshihito Nishioka (ATP 119) mit 2:6, 4:6. Stricker hatte auf dem Weg in den Final drei besser klassierte Spieler geschlagen. Am Montag wird er dank dem Finalvorstoss in der Weltrangliste von Platz 241 auf Position 203 vorrücken.