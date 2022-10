Djokovic lässt Tsitsipas im Astana-Final keine Chance

Novak Djokovic hat auf der ATP-Tour den 2. Turniersieg in Serie eingefahren. Nachdem er bereits vor Wochenfrist in Tel Aviv (ISR) erfolgreich gewesen war, durfte er auch im kasachischen Astana die Trophäe in die Höhe stemmen. Im Final des ATP-500-Turniers bezwang er seinen griechischen Gegner Stefanos Tsitsipas (ATP 6) in 2 Sätzen mit 6:3, 6:4. Nach 75 Minuten konnte die Weltnummer 7 über ihren 90. Titel auf ATP-Stufe jubeln.

Fritz gewinnt Tiebreak-Duell und Tokio-Titel

6000 Kilometer weiter östlich wurde auch in Tokio (JPN) um einen ATP-500-Titel gespielt. Diesen holte sich der US-Amerikaner Taylor Fritz (ATP 11) im Duell mit seinem Landsmann Frances Tiafoe (ATP 19). Seinen 3. Titel der Saison musste sich Fritz allerdings hart erarbeiten, beide Sätze gingen ins Tiebreak. In den Zusatzschlaufen behielt Fritz jeweils das bessere Ende für sich. Das Schlussresultat zu seinen Gunsten: 7:6 (7:3), 7:6 (7:2).