Viktorija Golubic (WTA 107) gewann in Poitiers (Fr) das mit 80'000 Dollar dotierte ITF-Turnier. Die Zürcherin setzte sich im Final nach einem abgewehrten Matchball gegen Natalia Wichljanzewa (Russ/WTA 152) mit 3:6, 6:1, 7:5 durch. Dank dem 9. Turniersieg auf ITF-Niveau wird Golubic in der Weltrangliste wieder in die Top 100 vorstossen – und, viel relevanter: Die 26-Jährige wird damit im Januar bei den Australian Open in Melbourne einen Startplatz im Haupttableau erhalten.

Kevin Anderson bezwang im Final von Wien den Japaner Kei Nishikori nach 1:55 Stunden mit 6:3, 7:6 (7:3). Für den 32-jährigen Südafrikaner bedeutete sein erster ATP-500-Titel auch die Qualifikation für die ATP Finals in London. Anderson leistete damit auch dem Österreicher Dominic Thiem Schützenhilfe, der Nishikori in den Viertelfinals unterlegen war. Denn der Asiat vergab durch die Niederlage im «Race to London» 200 zusätzliche Punkte. Kommende Woche steht noch das ATP-1000-Turnier in Paris-Bercy an.