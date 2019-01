Belinda Bencic wird ihre Vorbereitung auf die Australian Open (ab 14. Januar) in Hobart abschliessen. Auf der Insel Tasmanien erwartet die Ostschweizerin ein schwieriger Einstieg. Sie trifft auf die Turniernummer 2, Mihaela Buzarnescu aus Rumänien. Die 30-jährige Linkshänderin preschte zum Saisonauftakt 2018 an gleicher Stätte gleich in den Final vor. In den bislang 2 Aufeinandertreffen feierten Bencic und Buzarnescu je einen Sieg.

Maria Scharapowa musste im Viertelfinal von Shenzhen gegen die topgesetzte Aryna Sabalenka beim Stand von 1:6 und 2:4 aus ihrer Sicht das Handtuch werfen. Die Russin machte für ihre Aufgabe Schmerzen im linken Oberschenkel geltend.

Auch Garbine Muguruza präsentierte sich beim Hopman Cup in Perth angeschlagen. Die spanische Weltnummer 18 trat mit einbandagiertem linkem Oberschenkel gegen Alizé Cornet an, siegte aber dennoch klar mit 6:1 und 6:3. Hinterher verzichtete Muguruza aber auf einen Einsatz im abschliessenden Mixed.