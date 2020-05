Legende: Handelte sich Ärger mit der Justiz ein Der georgische Tennisspieler Nikolos Bassilaschwili. Getty Images

Bassilaschwili wegen körperlichem Übergriff angeschuldigt

Der georgische Profi Nikolos Bassilaschwili muss sich wegen mutmasslicher körperlicher Gewalt gegen seine Ex-Frau vor Gericht verantworten. Laut der Tifliser Staatsanwaltschaft soll die ATP-Weltnummer 27 «Gewalt gegen ein Familienmitglied in Anwesenheit eines Minderjährigen» ausgeübt haben. Bei einem Schuldspruch drohen Bassilaschwili bis zu 3 Jahre Haft. Der 28-Jährige, der die Vorwürfe bestreitet, war nach dem angeblichen Vorfall am letzten Freitag festgenommen worden. Gegen eine Kaution in der Höhe von 27'500 Euro kam Bassilaschwili zunächst wieder frei.