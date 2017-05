Tennis-News: Wawrinka in Rom gegen Mahut oder wieder Paire

Beim am Sonntag beginnenden ATP-1000-Turnier in Rom trifft Stan Wawrinka auf den Sieger eines französischen Duells. Bei den Frauen misst sich Timea Bacsinszky mit der Ungarin Timea Babos.

Am Dienstag oder Mittwoch wird Stan Wawrinka in Rom ins Turnier starten. Sein Gegner wird ein Franzose sein und entweder Nicolas Mahut (ATP 48) oder Benoît Paire (ATP 52) heissen. Gegen Letzteren schied die Weltnummer 3 am Mittwoch in Madrid in drei Sätzen aus.

Bei den Frauen an gleicher Stätte hält Timea Bacsinszky als Einzige die Schweizer Fahne hoch. Die Waadtländerin trifft in der ersten Runde auf Timea Babos (WTA 28). Gegen die Ungarin hat Bacsinszky alle drei bisherigen Matches gewonnen.