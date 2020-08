Das Warten auf den Re-Start in der Luxus-Suite

Tennisprofis vor den US Open

Legende: Ohne Publikum, dafür Zugang zu den Luxus-Suiten Auf die Tennis-Profis wartet in Flushing Meadows eine aussergewöhnliche Situation. Keystone

Seit knapp einem halben Jahr wurde kein Turnier auf der ATP-Tour mehr ausgetragen. Mit den Western & Southern Open (20.- 28. August) und den US Open (ab 31. August), beide Turniere finden in New York statt, hat das Warten nun auch für die Männer ein Ende. Die WTA nahm den Spielbetrieb bereits vor einigen Wochen wieder auf.

Die Turniere werden in einer sogenannten Bubble ausgetragen. Die Spielerinnen und Spieler sowie ihre Begleiter werden in 2 Hotels in Flughafennähe untergebracht.

Auf der Anlage dürfen die Profis derweil von einer Unterkunft Gebrauch machen, die normalerweise nur dem zahlungskräftigen Publikum zur Verfügung steht: Den Luxus-Suiten im Arthur Ashe Stadion.

Komm schon, zieh ein Shirt an!

Einer von ihnen: Youngster Félix Auger-Aliassime. In einem online geteilten Video zeigt sich der Kanadier zufrieden, bis er ins Stadion blickt. Auf dem Balkon einer anderen Suite entdeckt er Alexander Zverev – oben ohne auf dem Massagetisch. Auger-Aliassimes Reaktion: «Komm schon, zieh ein Shirt an!»

Trotz den schwierigen Umständen – die Profis haben ihren Humor nicht verloren.