Die 22-jährige Ostschweizerin ist im WTA-Ranking so gut klassiert wie noch nie.

Bencic in der Weltrangliste erstmals in den Top 5

Legende: Verbesserte sich trotz Out in der 3. Runde Belinda Bencic. Keystone

Belinda Bencic hat sich in der Weltrangliste auf den 5. Platz verbessert. Die Ostschweizerin machte trotz ihrem Ausscheiden in der 3. Runde der Australian Open zwei Plätze gut und ist damit so gut klassiert wie noch nie.

Angeführt wird das WTA-Ranking weiterhin souverän von der Australierin Ashleigh Barty. Den grössten Sprung in den vorderen Ranglistenpositionen machte Sofia Kenin. Die Amerikanerin, die in Melbourne erstmals an einem Grand-Slam-Turnier triumphierte, verbesserte sich von Platz 15 auf 7.

Thiem lauert hinter Federer

Bei den Männern löste Novak Djokovic dank seinem 8. Melbourne-Titel nach drei Monaten Rafael Nadal an der Spitze der ATP-Weltrangliste wieder ab. Dominic Thiem, der auch seinen 3. Grand-Slam-Final verlor, ist neu die Nummer 4. Der Österreicher bleibt aber knapp hinter Roger Federer rangiert (85 Punkte Rückstand). Stan Wawrinka verbesserte sich dank seinem Viertelfinal-Vorstoss in «Down Under» um zwei Positionen auf Platz 13.