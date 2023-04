Alcaraz und Rune schlagen in Basel auf

Topstars an Swiss Indoors

Legende: Wie im Vorjahr ist er in Basel die Hauptattraktion Carlos Alcaraz. Keystone/GEORGIOS KEFALAS

Vom 21. bis 29. Oktober finden in Basel die Swiss Indoors, das mit über zwei Millionen Euro dotierte ATP-500-Turnier, statt. Bereits jetzt konnten die Basler Organisatoren die Verpflichtung zweier Top-10-Spieler vermelden.

Die Hauptattraktion am Rheinknie wird auch in diesem Jahr Carlos Alcaraz sein. Der 19-jährige Spanier (ATP 2) hat bereits im Vorjahr in Basel aufgeschlagen. Damals war er einen Monat vor dem Turnier zur jüngsten Weltnummer 1 der Geschichte bei den Männern aufgestiegen.

Rune als Vorjahres-Finalist

Mit Holger Rune ist auch die aktuelle Nummer 7 des ATP-Rankings am Start. Der Däne war ebenfalls 2022 erstmals in Basel dabei und erreichte dabei sogleich das Endspiel (Niederlage gegen Felix Auger-Aliassime). Damit kam Rune eine Runde weiter als Alcaraz, der im Halbfinal Auger-Aliassime unterlegen war.

In den nächsten Monaten werden weitere Top-Spieler das Teilnehmerfeld erweitern. Im Vorjahr lag die Grenze zur direkten Hauptfeld-Qualifikation bei ATP-Rang 51.