Marc-Andrea Hüsler und Viktorija Golubic feiern beim 1000er Turnier in Miami erlösende Siege. Jil Teichmann bleibt in Runde 1 hängen.

Legende: Dank Leistungssteigerung eine Runde weiter Marc-Andrea Hüsler. IMAGO / Hasenkopf

Marc-Andera Hüsler (ATP 47) zieht in Miami in die 2. Runde ein. Lange Zeit sah es danach aus, als würde der 26-Jährige bereits früh scheitern. Doch der Schweizer nutzte im 2. Satz die letzte Möglichkeit um das Break gegen Albert Ramos-Vinolas (ATP 51) zu realisieren. Anders als im 1. Durchgang hatte der Schweizer im anschliessenden Tiebreak mehr Erfolg und rettete sich in den Entscheidungssatz.

In diesem liess er dem Spanier keine Chance und nahm dem 35-Jährigen gleich drei Aufschlagsspiele ab. Nach 2 Stunden und 36 Minuten sicherte sich Hüsler mit dem ersten Matchball den 6:7 (4:7), 7:6 (7:2), 6:3-Sieg. Damit gewann der Zürcher auf der ATP-Tour erstmals seit Anfang Februar wieder eine Partie. Zuletzt war Hüsler 4 Mal in Serie in der 1. Runde gescheitert. Nächster Gegner des Schweizers ist Tommy Paul (USA/ATP 19).

Erlösung für Golubic

Ein zuletzt rar gewordenes Erfolgserlebnis erlebte auch Viktorija Golubic (WTA 116). Die 30-jährige Zürcherin feierte in Florida in der 1. Runde einen 7:6 (7:3), 6:1-Sieg über die US-Amerikanerin Hailey Baptiste (WTA 280).

Im 1. Satz musste die Schweizer Qualifikantin trotz einer 4:0-Führung ins Tiebreak. Im 2. Durchgang kassierte sie gleich ein Break, ehe sie ihrer Gegnerin noch neun Punkte zugestand und nach 96 Minuten den ersten Matchball verwertete.

Die nächste Gegnerin ist die als Nummer 12 gesetzte Ludmilla Samsonowa (WTA 15). Das bisher einzige Duell mit der 24-jährigen Russin hat Golubic im Juni 2019 in Nottingham auf Rasen in drei Sätzen zu ihren Gunsten entschieden.

Teichmann chancenlos

Nur knapp eine Stunde dauerte Jil Teichmanns Auftritt in Miami. Die Weltnummer 32 musste sich in der 1. Runde Karolina Muchova (WTA 55) diskussionslos mit 0:6 und 2:6 geschlagen geben. Die Tschechin, in der jüngeren Vergangenheit oft von Verletzungen geplagt, dominierte die Schweizerin in allen Belangen.

Insgesamt fünf Servicedurchbrüche musste Teichmann hinnehmen. Muchova, welche die Qualifikation bestreiten musste, schloss die Partie gleich mit dem ersten Matchball ab.