Aus dem Nichts ist mit Alexandra Eala ein neuer Stern am Tennis-Himmel erschienen. Die Filipina hat alle überrascht.

Auf Mallorca bei den Nadals geschliffen, in Miami durchgestartet

Legende: Willkommen auf der grossen Tennis-Bühne Alexandra Eala. Imago Images/Cover-Images/Robert Bell

Nach grossem Kampf musste sich Alexandra Eala (WTA 140) beim WTA-1000-Turnier in Miami im Halbfinal Jessica Pegula (USA/WTA 4) geschlagen geben. Und doch ist die Filipina die ganz grosse Gewinnerin dieser Tage.

Nie hatte jemand aus den Philippinen einen Grand-Slam-Champion besiegt – Eala gelang dies gleich 3 Mal hintereinander. Sie besiegte der Reihe nach Jelena Ostapenko (LAT/WTA 25), Madison Keys (USA/WTA 5) und im Viertelfinal auch noch Iga Swiatek (WTA 2).

Diplom-Feier mit Swiatek und Nadal

Apropos Swiatek: Vor 2 Jahren war es die 5-fache Major-Siegerin gewesen, welche Eala das Diplom für den erfolgreichen Abschluss in der Akademie von Rafael Nadal übergab. Im Alter von 13 Jahren entschied sich die Filipina, ihre Heimat zu verlassen und nach Mallorca zu ziehen, um ihren Traum vom Tennis-Profi zu verfolgen.

Noch immer kann Eala auf die Unterstützung der Nadals zählen. «Onkel Toni» sass in Miami in ihrer Box. Der inzwischen zurückgetretene Rafael Nadal feuerte seine «Schülerin» aus der Ferne an. «Lass uns weiter träumen», schrieb «Rafa» auf X.

