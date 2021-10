Überraschungen in Indian Wells

Die mit über 8 Millionen und 1000 Weltranglistenpunkte prämierten Turniere in Indian Wells haben mit überraschenden Siegern ein Ende gefunden. Die 23-jährige Paula Badosa schlug im packenden, über 3 Stunden dauernden Final die 9 Jahre ältere Belarussin Victoria Asarenka mit 7:6 (7:5), 2:6, 7:6 (7:2). Im letzten Satz nahm sie Asarenka zum 5:5 den Service ab, um im Match zu bleiben und schliesslich als erste Spanierin überhaupt das Turnier zu gewinnen.

Norrie schlägt fehlerhaften Basilaschwili

Bei den Männern überraschte Norrie als Finalist und wurde seiner Favoritenrolle gegen den Georgier Nikolos Basilaschwili gerecht. Der 26-jährige Brite machte beim 3:6, 6:4, 6:1 einen Satz- und Breakrückstand wett, wobei er vom Leistungsabfall seines Gegners profitierte. Basilaschwili leistete sich die Mehrheit seiner 49 unerzwungenen Fehler im 2. Teil des Matches.

Norrie ist nun mit Rang 15 in der Weltrangliste so gut klassiert wie noch nie. Badosa, die in den letzten Tagen 4 Top-20-Spielerinnen geschlagen hatte, machte 14 Plätze gut und steht nun auf dem 13. Platz.