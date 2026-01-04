Belinda Bencic (WTA 11) schlägt am United Cup im australischen Perth die Weltnummer 8 Jasmine Paolini 6:4, 6:3.

Stan Wawrinka verliert anschliessend sein Einzel gegen Flavio Cobolli (ATP 22) 4:6, 7:6 (7:2), 6:7 (4:7).

Nun muss das abschliessende Doppel das Duell zwischen der Schweiz und Italien entscheiden.

Nach dem souveränen 3:0-Erfolg gegen Frankreich war der Schweiz auch der Start in das Duell mit Italien geglückt. Dies dank Belinda Bencic, die gegen Jasmine Paolini einen ausgezeichneten Eindruck hinterliess und in knapp 2 Stunden mit 6:4 und 6:3 siegte.

Legende: Noch ungeschlagen im neuen Jahr Belinda Bencic. imago images/AAP

Auch ein episches 7. Game im 2. Satz brachte Bencic nicht aus dem Tritt. 7 Mal ging dieses Spiel über Einstand, wobei Bencic 2 Breakbälle zum 5:2 vergab. So verkürzte Paolini noch zum 3:4, die weiteren beiden Games aber holte sich dann die Schweizerin, was gleichbedeutend mit dem Sieg war.

Der Start in die Partie hatte einem Breakfestival geglichen. Es dauerte bis zum 6. Spiel, ehe eine Akteurin ihren Aufschlag durchbringen konnte. Bezeichnenderweise war es Bencic, die mit dem Spielgewinn auf 4:2 stellte und damit die Vorentscheidung im 1. Satz schaffte.

Erneuter Marathon-Match von Wawrinka

Im 2. Einzel war Stan Wawrinka (ATP 157) gegen Flavio Cobolli (ATP 22) gefordert. Wie schon am Vortag gegen Arthur Rinderknech (FRA/ATP 29) war der Romand der klare Aussenseiter, was ihn aber nicht davon abhielt, seinem Widersacher erneut alles abzufordern.

Hatte es gegen Rinderknech noch zur Überraschung gereicht, musste sich Wawrinka Cobolli nach knapp 3 Stunden geschlagen geben. Im 1. Satz reichte dem Italiener 1 Break beim Stand von 4:4, um den Durchgang einzutüten. Anschliessend brachten beide Spieler ihren Service jeweils durch, weshalb zweimal das Tiebreak entscheiden musste.

Das 1. Tiebreak entschied Wawrinka klar mit 7:2 für sich. Enger war es in der 2. Kurzentscheidung, in welcher Wawrinka nach einem 2:5-Rückstand noch auf 4:5 herankam, dann aber die folgenden beiden Aufschläge abgeben musste. Dabei half er mit einem Doppelfehler bei Matchball Cobolli tatkräftig mit.

Bencic erneut im Einsatz

Somit muss das Doppel über den Sieg in der Partie zwischen der Schweiz und Italien entscheiden. Belinda Bencic und Jakub Paul treffen auf Sara Errani und Andrea Vavassori.

Resultate