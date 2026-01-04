Nach dem Erfolg über Frankreich startet die Schweiz im United Cup auch im Duell mit Italien siegreich.

Belinda Bencic (WTA 11) schlägt im australischen Perth die Weltnummer 8 Jasmine Paolini 6:4, 6:3.

Stan Wawrinka bestreitet sein Einzel gegen Flavio Cobolli (ATP 22).

Nach dem souveränen 3:0-Erfolg gegen Frankreich ist der Schweiz auch der Start in das Duell mit Italien geglückt. Dies dank Belinda Bencic, die gegen Jasmine Paolini einen ausgezeichneten Eindruck hinterliess und in knapp 2 Stunden mit 6:4 und 6:3 siegte.

Legende: Noch ungeschlagen im neuen Jahr Belinda Bencic. imago images/AAP

Auch ein episches 7. Game im 2. Satz brachte Bencic nicht aus dem Tritt. 7 Mal ging dieses Spiel über Einstand, wobei Bencic 2 Breakbälle zum 5:2 vergab. So verkürzte Paolini noch zum 3:4, die weiteren beiden Games aber holte sich dann die Schweizerin, was gleichbedeutend mit dem Sieg war.

Der Start in die Partie hatte einem Breakfestival geglichen. Es dauerte bis zum 6. Spiel, ehe eine Akteurin ihren Aufschlag durchbringen konnte. Bezeichnenderweise war es Bencic, die mit dem Spielgewinn auf 4:2 stellte und damit die Vorentscheidung im 1. Satz schaffte.

Erneuter Exploit von Wawrinka?

Im 2. Einzel ist die Reihe nun an Stan Wawrinka (ATP 157), der sich mit Flavio Cobolli misst und in diesem Duell klarer Aussenseiter ist. Dies hielt den Romand aber am Vortag auch nicht davon ab, den Franzosen Arthur Rinderknech (ATP 29) in über 3 Stunden in 3 Sätzen niederzuringen.

Resultate