Die Schweiz startet erfolgreich in die Tennissaison und schlägt zum Auftakt am United Cup Frankreich in Sydney mit 2:1.

Belinda Bencic (WTA 487) gewinnt ihr Einzel gegen Chloé Paquet (WTA 123) in 2 Sätzen und siegt auch im Doppel mit Dominic Stricker gegen Elixane Lechemia/Edouard Roger-Vasselin.

Stricker unterliegt Ugo Humbert in 2 Durchgängen.

Nächster Gegner ist Italien.

Belinda Bencic und Dominic Stricker (ATP 300) ist der Auftakt in die neue Tennissaison geglückt. Das Schweizer Duo feierte am United Cup in Sydney einen 2:1-Erfolg über Frankreich. Grossen Anteil am Sieg hatte Bencic, die beide Partien gewann.

Die Olympiasiegerin von 2021 holte im Einzel gegen Chloé Paquet den 1. Punkt für die Schweiz. Die 27-jährige Ostschweizerin benötigte für ihren 6:3, 6:1-Sieg weniger als 90 Minuten.

Legende: Führt die Schweiz zum Sieg Belinda Bencic. Keystone/AP Photo/Mark Baker

Im Anschluss kassierte Stricker gegen Ugo Humbert eine Zweisatz-Niederlage. Der Berner musste sich der Weltnummer 14 in 73 Minuten mit 3:6 und 5:7 geschlagen geben.

Es ist super cool, mit ihm zu spielen, wir hatten eine tolle Energie auf dem Platz.

Im abschliessenden Doppel holten Bencic/Stricker dann den entscheidenden Punkt. Das Duo gewann gegen Elixane Lechemia/Edouard Roger-Vasselin mit 6:1 und 7:6 (7:4).

«Es war wichtig zu gewinnen und es war ein Vergnügen, mit Dominic zu spielen», sagte Bencic danach. «Es ist so einfach, wenn er aufschlägt, ich bin ruhig am Netz. Es ist super cool, mit ihm zu spielen, wir hatten eine tolle Energie auf dem Platz.»

Mit Viertelfinal vor Augen gegen Italien

Die Schweiz hat bereits am Sonntagmorgen Schweizer Zeit die Gelegenheit, ihr Ticket für das Viertelfinal zu lösen. Gegner ist Italien mit Jasmine Paolini (WTA 4) und Flavio Cobolli (ATP 32). Die sechs Gruppensieger und die zwei besten Gruppenzweiten kommen in die K.o.-Runde.

