Novak Djokovic erklärt, unter welchen Bedingungen das Grand-Slam-Turnier in New York allenfalls stattfinden könnte.

US Open mit Einschränkungen?

Legende: Werden wir diese Aussicht in diesem Jahr sehen? Die US Open stehen weiter auf der Kippe. Keystone

Noch immer steht in den Sternen, ob die US Open in diesem Jahr stattfinden können. Das Grand-Slam-Turnier, das auf Ende August angesetzt ist, hat die Hoffnung auf eine Durchführung noch nicht aufgegeben.

Sollte das Turnier tatsächlich über die Bühne gehen, wäre dies mit erheblichem Aufwand verbunden. Auch für die Spieler wäre nichts so, wie sie es sich gewohnt sind. Was dies bedeuten könnte, hat Novak Djokovic an einem Medientermin mit ausgewählten Journalisten skizziert.

Extreme Einschränkungen für Spieler

«Wir hätten keinen Zugang zu Manhattan und müssten in Flughafen-Hotels übernachten. Ausserdem würden wir wöchentlich 2-3 Mal getestet», erklärte die Weltnummer 1. Jeder Athlet dürfte zudem nur eine Begleitperson dabei haben. Für Djokovic ein Ding der Unmöglichkeit: Er brauche sein Team mit seinem Coach, Fitnesstrainer und Physiotherapeuten.

Diese Massnahmen sind Djokovic in einem Telefongespräch mit Tennis-Verantwortlichen erläutert worden. Ob es tatsächlich soweit kommen wird, wird sich in den nächsten Wochen zeigen.