Belinda Bencic hat beim WTA-500-Turnier in Doha den Viertelfinal erreicht, zieht sich aber wenig später zurück.

Belinda Bencic muss pausieren: Zwar setzte die Siegerin von Abu Dhabi ihren guten Lauf beim WTA-500-Turnier in Doha fort und gewann gegen Viktoria Asarenka nach einem 1:6, 1:4-Rückstand. Nach der Partie zog sie sich aber aus dem Turnier zurück.

Damit bezahlte die Ostschweizerin wohl für die Anstrengungen der letzten Tage. Nachdem sie vergangene Woche zu ihrem achten Turniersieg marschiert war, musste sie in ihrem zweiten Spiel in Doha hart kämpfen. Erst nach zweidreiviertel Stunden stand das 1:6, 7:6 (7:4), 6:4 fest. Sie entschied sich einige Stunden später, auf den Einsatz im Viertelfinal zu verzichten. Dort hätte sie am Donnerstag gegen die Weltranglisten-Erste Iga Swiatek antreten müssen.

Im Achtelfinal gegen Asarenka zeigte Bencic nichtsdestotrotz, weshalb sie 18 der letzten 20 Partien gewonnen hat. Ihre aktuelle mentale Stärke und ihr bekannter Kampfgeist trugen die Weltnummer 9 zum sechsten Sieg innert einer Woche.

Wawrinka in Rotterdam souverän im Viertelfinal

Stan Wawrinka (ATP 130) hat sich derweil im Achtelfinal von Rotterdam gegen Richard Gasquet (ATP 45) souverän mit 6:3, 6:3 durchgesetzt. Der 37-jährige Romand gewann im 5. Duell mit dem ein Jahr jüngeren Franzosen erst zum 2. Mal. Vor allem beim Service konnte Wawrinka überzeugen. Er verbuchte 11 Asse und 26 von 28 Punkten, wenn der 1. Aufschlag im Feld landete. Während er keinen einzigen Breakball zuliess, nahm er Gasquet im Gegenzug dreimal den Aufschlag ab.

Nach nur 1:15 Stunden Spielzeit beendete er die Partie mit dem 2. Matchball. Im Viertelfinal trifft Wawrinka auf den griechischen Australian-Open-Finalisten Stefanos Tsitsipas (ATP 3) oder den Italiener Jannik Sinner (ATP 14).