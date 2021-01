Legende: Auftakt geglückt Henri Laaksonen übersteht die 1. Runde der Qualifikation zu den Australian Open. imago images

Laaksonen und Hüsler überstehen erste Hürde

Henri Laaksonen (ATP 133) und Marc-Andrea Hüsler (ATP 147) sind mit Siegen in die Qualifikation zu den Australian Open gestartet. Laaksonen schlug in Doha den Deutschen Tobias Kamke in zwei Sätzen 7:5, 6:3. In der 2. Runde trifft der Schaffhauser auf den Kanadier Steven Diez. Hüsler musste gegen den Australier Akira Santillan über drei Sätze, setzte sich aber letztlich 6:3, 3:6, 6:3 durch und trifft nun auf den Schweden Elias Ymer. Leonie Küng (WTA 157) verpasst das Hauptfeld. Die 20-jährige Schweizerin unterlag in Dubai, wo die Frauen-Qualifikation ausgetragen wird, der Russin Ljudmila Samsonowa 0:6, 7:5, 2:6.

Handball: WM ohne Zuschauer

Die Handball-Weltmeisterschaft in Ägypten wird doch ohne Zuschauer stattfinden. Diesen Entscheid teilten die Veranstalter auf Twitter mit. Zuvor hatten die Organisatoren des vom 13. bis 31. Januar stattfindenden Turniers auf eine Zuschauer-Auslastung von 20 Prozent gehofft. Nach einer Beratung mit den ägyptischen Behörden kommt dies nun aber nicht in Frage.