Die Hoffnung bleibt auch beim Spanier, doch Rafael Nadal bezweifelt, dass die Tennis-Tour in diesem Jahr wieder aufgenommen werden kann.

Legende: Sieht schwarz für die verbleibende Tennis-Saison Rafael Nadal. imago images

Stand jetzt pausiert sowohl die ATP- als auch die WTA-Tour bis Mitte Juli. Ob es dann tatsächlich wieder losgehen kann mit dem Profi-Tennis, ist aufgrund der Entwicklungen in der Corona-Krise zumindest anzuzweifeln.

Rafael Nadal zeichnet ein düsteres Bild für den Rest des Tennisjahres 2020: «Hoffentlich können wir schon in diesem Jahr wieder spielen. Aber ich glaube nicht daran. Leider», so der 19-fache Grand-Slam-Champion gegenüber El Pais.

Sorgen um Australian Open 2021

Momentan bereiteten ihm die Australian Open 2021 mehr Sorgen als das, was im verbleibenden Tennis-Jahr 2020 noch passiert, sagte Nadal weiter. Denn «das 2020 erachte ich als praktisch verloren». Aus diesem Grund würde Nadal eine Rückkehr auf die Tour Anfang 2021 unterschreiben.

Ähnliche Äusserungen hatte vor Wochenfrist bereits Dominic Thiem getätigt. «Aus dem Bauch heraus würde ich sagen, dass es dieses Jahr echt schwer wird», sagte der Österreicher. In der aktuellen Situation alle Spieler an denselben Ort zu bringen, sei kaum möglich, so Thiem.