Am Sonntag duellieren sich die USA und Italien beim United Cup in Australien um die Tennis-Krone.

Die USA und Italien stehen beim erstmals ausgetragenen United Cup im Final. Italien gewann gegen Griechenland mit 3:1. Lucia Bronzetti holte durch ein klares 6:2, 6:3 gegen Valentini Grammatikopoulou den entscheidenden dritten Punkt für Italien.

00:24 Video Bronzetti holt entscheidenden Punkt für Italien Aus Sport-Clip vom 07.01.2023. abspielen. Laufzeit 24 Sekunden.

Die USA in der Favoritenrolle

Die USA hatten zuvor gegen Polen keine Mühe gehabt. Das amerikanische Team setzte sich klar mit 5:0 durch und unterstrich damit seine Favoritenrolle für den Final am Sonntag. Nach den Einzelsiegen von Taylor Fritz gegen Hubert Hurkacz und Madison Keys gegen Magda Linette war das US-Team bereits vor dem Mixed-Doppel uneinholbar in Führung gelegen.

Die Schweiz war in der Gruppenphase in Brisbane nach einer Niederlage gegen Polen gescheitert. Pro Begegnung jeweils zwei Männer- und Frauen-Einzel sowie ein Mixed. Das Turnier, bei dem auch Weltranglisten-Punkte vergeben werden, dient als Vorbereitung auf die Australian Open, die am 16. Januar in Melbourne beginnen.