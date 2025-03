Sabalenka gewinnt Turnier in Miami ohne Satzverlust

WTA-1000-Turnier in Miami

Aryna Sabalenka (WTA 1) triumphiert beim WTA-1000-Turnier in Miami.

Die 26-jährige Belarussin bezwingt die Weltnummer 4, Jessica Pegula (USA), mit 7:5, 6:2.

Für die Weltranglisten-Erste ist es bei der ersten Finalteilnahme sogleich der erste Sieg in Miami.

Nur gerade eine Stunde und 28 Minuten brauchte Aryna Sabalenka, um ihren nächsten Titel einzutüten. Der zweite Satz war eine klare Angelegenheit. Sabalenka nutzte ihren zweiten Matchball und bezwang Jessica Pegula mit 7:5, 6:2. Damit sicherte sich die Weltranglisten-Erste bei ihrer ersten Finalteilnahme sogleich den Titel in Miami.

Triumph ohne Satzverlust

Und dieser Titel war absolut verdient. Die Belarussin musste während des ganzen Turniers keinen einzigen Satzverlust hinnehmen. Bis zum Final liess sie auch kein Break zu.

Zwar gelangen ihrer Kontrahentin Pegula vier Breaks, sie musste ihrerseits aber sogar deren sieben hinnehmen. Der US-Amerikanerin war die Müdigkeit der letzten Tage anzumerken. Bis in den Final stand Pegula fast doppelt so lange auf dem Platz wie Sabalenka. Zuletzt lieferte sie sich im Halbfinal einen 2,5-stündigen Kampf mit der philippinischen Wildcard-Inhaberin Alexandra Eala.

Viele Breaks im Startsatz

Das Startgame hatte es bereits in sich. Die Weltranglisten-Erste musste gleich zwei Breakbälle abwehren, konnte nach sechs Minuten aber doch ihr erstes Game verbuchen. So eng das erste Game war, so eindeutig gestaltete sich dann das nächste. Pegula fand bei eigenem Aufschlag kein Mittel gegen die Returns von Sabalenka und musste den Aufschlag ein erstes mal abgeben – und dies gleich zu null.

Auf gleiche Weise endete dann auch der Startsatz. Mit einem Break zu null holte sich die Belarussin den ersten Durchgang, in welchem sie insgesamt vier Breaks realisieren konnte. Pegula ihrerseits nahm ihrer Gegnerin jedoch auch drei mal den Aufschlag ab.

