Viktorija Golubic kegelt die an Nummer 1 gesetzte Tschechin Marie Bouzkova in 2 Sätzen aus dem Turnier und beendet eine lange Durststrecke.

Legende: Setzt sich in einem Breakfestival souverän durch Viktorija Golubic (Archiv). IMAGO/VCG

Viktorija Golubic (WTA 168) reitet am WTA-250-Turnier im chinesischen Jiujiang weiter auf einer Erfolgswelle. Nach ihrem Sieg über die Niederländerin Arantxa Rus (WTA 83) im Viertelfinal hat sie am Samstag im Halbfinal die an Nummer 1 gesetzte Tschechin Marie Bouzkova (WTA 48) gebodigt. Und das in dominanter Manier: Golubic siegte mit 6:1, 6:2.

Es ist für die Zürcherin ein bedeutungsvoller Sieg. Sie steht damit nämlich erstmals seit März 2021 wieder in einem Endspiel auf WTA-Stufe. Damals unterlag Golubic am WTA-500-Turnier in Monterrey (MEX) der Kanadierin Leylah Fernandez in 2 Sätzen.

Breakfestival in China

Das Halbfinalduell war ein Spiel, in dem der eigene Aufschlag für die Spielerinnen nur ein geringfügiger Vorteil war. Von den 15 gespielten Games waren deren 11 (!) Breaks. Bouzkova brachte ihren Service in 8 Aufschlagsspielen nicht einmal durch. Golubic liess sich nur 3-mal breaken – und sorgte damit für den Unterschied.

Im Endspiel trifft Golubic am Sonntag entweder auf Laura Siegemund (GER) oder Rebecca Sramkova (SVK).

02:57 Video Archiv: Golubic in Paris mit Überraschungssieg gegen Krejcikova Aus Sport-Clip vom 26.05.2024. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 57 Sekunden.