2 Siege und 4:0-Sätze: Coco Gauff (WTA 3) überzeugt derzeit in Saudi-Arabien und zog am Dienstag mühelos vorzeitig in ihren 2. Halbfinal an den WTA Finals in Serie ein. Gegen Iga Swiatek, die nach einer zweimonatigen Pause noch nicht ganz zu ihrer Form gefunden hat, setzte sich die US-Amerikanerin 6:3, 6:4 durch. Es war im 13. Duell mit der Weltnummer 2 erst der 2. Sieg.

Dabei konnte sich Gauff, die bereits Landsfrau Jessica Pegula (WTA 6) in 2 Sätzen vom Platz gefegt hatte, satte 11 Doppelfehler erlauben. Allgemein kann sie mit ihrer Aufschlagsleistung nicht zufrieden sein. Grossen Anteil an ihrem Sieg hatte auch die Fehlerquote Swiateks.

Die Titelverteidigerin bleibt mit 1 Sieg aus 2 Spielen zwar noch im Rennen, kann den Weltranglistenthron Aryna Sabalenka allerdings nicht mehr abjagen. Die Belarussin, die ebenfalls bereits im Halbfinal steht, wird das Jahr als Nummer 1 abschliessen.