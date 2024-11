Legende: In Riad noch ohne Satzverlust Aryna Sabalenka. IMAGO / NurPhoto

Aryna Sabalenka bleibt in Saudi-Arabien auf Kurs, um erstmals die WTA Finals zu gewinnen und die Nummer 1 der Welt zu bleiben. Die 26-Jährige gewann am Jahresend-Turnier der besten acht Spielerinnen in Riad auch ihr zweites Gruppenspiel. Gegen Jasmine Paolini (WTA 4) wehrte die Belarussin im zweiten Durchgang zwei Satzbälle ab und setzte sich 6:3, 7:5 durch. Mit einem weiteren Sieg steht Sabalenka als Nummer 1 am Ende der Saison fest, die Halbfinals hat sie schon auf sicher.

Jelena Rybakina (KAZ/WTA 5) musste im 2. Gruppenspiel derweil zum 2. Mal als Verliererin vom Platz. Nach der Niederlage gegen Paolini unterlag die Wimbledon-Siegerin von 2022 auch Qinwen Zheng (WTA 7). Die chinesische Olympiasiegerin legte nach dem im Tiebreak gewonnenen Startsatz mit 7:6 (7:4) auch im 2. Durchgang mit Break vor (3:2).

Rybakina fand zwar nochmals zurück und erzwang dank einem 6:4 einen Entscheidungssatz. Dort lief Finals-Debütantin Zheng aber zu Höchstform auf und setzte sich mit 6:1 durch. Rybakina ist damit vorzeitig ausgeschieden.