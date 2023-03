Legende: Übersprang die Starthürde Jil Teichmann. Keystone/EPA/Ali Haider

Jil Teichmann (WTA 39) hat ihr Erstrundenspiel gegen die Amerikanerin Ashlyn Krueger (WTA 154) am WTA-1000-Turnier in Indian Wells 6:1, 6:4 gewonnen. Nachdem die Bielerin den ersten Satz klar für sich entschieden hatte, lag sie im zweiten Umgang zuerst 0:3 zurück. Die 25-Jährige meldete sich jedoch mit 5 Games in Folge zurück und sicherte sich so den Einzug in die 2. Runde. In dieser trifft Teichmann zum 3. Mal (Head-to-Head: 1:1) auf Landsfrau Belinda Bencic (WTA 9), die in der 1. Runde ein Freilos geniesst.

