Wie bei der Premiere im Vorjahr in Prag hat das «Team Europe» den Laver Cup gewonnen. In Chicago resultierte ein 13:8.

Es war Alexander Zverev vorbehalten, im United Center in Chicago die entscheidenden Punkte einzufahren. Da am Sonntag jeder Sieg drei Zähler bringt, bedeutete das 6:7 (3:7), 7:5, 10:7 des Deutschen gegen Kevin Anderson (SA) die Vorentscheidung vom 10:8 zum 13:8. Das abschliessende Einzel zwischen Novak Djokovic (Serb) und Nick Kyrgios (Au) musste nicht mehr gespielt werden.

So triumphierte das von Roger Federer angeführte «Team Europe» wie schon bei der Premiere vor einem Jahr in Prag über das «Team World». Die 3. Auflage des Mannschafts-Wettkampfs findet 2019 im September in Genf statt.

Federer ringt Isner nieder

Der abschliessende Tag hatte mit einer Doppel-Niederlage Federers an der Seite von Zverev begonnen. Das Duo unterlag den Amerikanern John Isner und Jack Sock in drei engen Sätzen. Dank dem Erfolg ging das «Team World» erstmals an diesem verlängerten Wochenende in Führung (10:8).

Doch es war Federer, der die Kräfteverhältnisse wieder zurecht rückte: Er rang in einer dramatischen Partie Isner 6:7 (5:7), 7:6 (8:6), 10:7 nieder. Gegen den amerikanischen Aufschlagriesen musste Federer nicht weniger als drei Matchbälle abwehren – einen davon bei Aufschlag Isner.

Damit verlässt Federer Chicago mit einer ausgeglichenen Bilanz. Während er seine Einzel gegen Kyrgios und Isner gewann, verlor er beide Doppel.

Team World: Sock trotzdem ein Sieger

Die europäische Auswahl setzte sich in den USA vor allem dank ihrer individuellen Stärke durch. Federer und Co. gewannen sechs der sieben Einzel. Nur Djokovic musste sich am Samstagabend Anderson geschlagen geben.

Die Einzel-Überlegenheit überrascht nicht. Mit Spielern wie Federer (ATP 2), Djokovic (ATP 3), Zverev (ATP 5) und Dimitrov (ATP 8) waren die Europäer klar besser dotiert als die von Anderson (ATP 9) angeführte Weltauswahl.

Vom «Team World» konnte sich dennoch einer als Sieger fühlen: Sock konnte an der Seite von Anderson (Freitag), Kyrgios (Samstag) und Isner (Sonntag) sämtliche Doppel für sich entscheiden.

Sendebezug: Radio SRF 3, Morgenbulletin, 24.9.18, 07:05 Uhr