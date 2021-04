Der Baselbieter wird Mitte Mai in Genf auf Sand antreten, ehe er an den French Open teilnimmt.

Federer spielt in Genf und an den French Open

Legende: In Genf und Paris Roger Federer. Keystone/Archiv

Das ATP-Turnier in Genf darf sich dieses Jahr auf die Teilnahme von Roger Federer freuen. Der Baselbieter, der im März in Doha sein Comeback nach langer Verletzungspause gegeben hatte, wird Mitte Mai beim Sandplatzturnier in Genf erstmals am Start stehen, wie die Organisatoren vermeldeten.

Dem Turnier in Genf (16. bis 22. Mai) kommt entgegen, dass die French Open in diesem Sommer eine Woche später stattfinden. Dadurch haben die Spieler zwischen dem Geneva Open und dem zweiten Grand-Slam-Turnier des Jahres für einmal sieben Tage Pause.

Auch in Paris mit dabei

Der 20-fache Grand-Slam-Sieger wird neben Genf einzig die French Open auf Sand spielen. «Ich bin glücklich darüber, Euch mitzuteilen, dass ich in Genf und Paris spielen werde», schrieb Federer auf Twitter, «bis dahin werde ich meine Zeit zum Trainieren nutzen.»

Roland Garros hatte der Schweizer im letzten Jahr verletzungsbedingt verpasst. 2019 war er im Halbfinal an Rafael Nadal gescheitert.