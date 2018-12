Von Seiten des Veranstalters ist bestätigt worden, dass beim nächstjährigen Laver Cup die Fans erneut in den Genuss eines gemeinsamen Auftritts von Roger Federer und Rafel Nadal kommen werden. Die beiden prägenden Figuren der Tennis-Szene traten an diesem Event schon im Vorjahr in Prag gemeinsam auf. Mitinitiator Federer bringt das Turnier, bei dem sich ein europäisches Team und eine Welt-Auswahl gegenüberstehen, vom 20. bis 22. September 2019 in die Schweiz, nach Genf in die Palexpo Halle. Die ersten beiden Turnier-Auflagen hat Europa gewonnen.

Die offizielle Ankündigung , Link öffnet in einem neuen Fenster

Die Weltranglistenersten Novak Djokovic und Simona Halep sind vom Tennis-Weltverband ITF zu den «World Champions» des Jahres ernannt worden. Djokovic, der in Wimbledon und bei den US Open gewonnen hatte, wurde die Ehre bereits zum 6. Mal zuteil, für die rumänische French-Open-Gewinnerin Halep ist die Auszeichnung eine Premiere.