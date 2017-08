Tennis-News: US-Open-Wildcard für Scharapowa

Die Russin Maria Scharapowa wird in New York ihr 1. Grand-Slam-Turnier seit 19 Monaten bestreiten. Und: Auch Milos Raonic nicht in Cincinnati.

Maria Scharapowa hat eine der Wildcards für die am 28. August beginnenden US Open in New York erhalten. Die 30-jährige Russin hatte in Flushing Meadows 2006 triumphiert. Für das French Open im Juni war der nach einer 15-monatigen Dopingsperre Ende April zurückgekehrten Scharapowa (WTA 148) keine Wildcard ausgehändigt worden. In Wimbledon wollte sie die Qualifikation bestreiten, musste aber wegen einer Oberschenkelverletzung absagen.

Nächster grosser Abwesender beim ATP-1000-Turnier von Cincinnati: Milos Raonic muss aufgrund einer Handgelenksverletzung passen. Bereits in der vergangenen Woche war der Kanadier angeschlagen. Bei seinem Heimturnier in Montreal scheiterte Raonic bereits bei seinem ersten Einsatz. Die Weltnummer 10 ist nach Roger Federer, Andy Murray, Stan Wawrinka, Novak Djokovic, Marin Cilic und Kei Nishikori bereits der siebte Top-10-Spieler, der in Cincinnati fehlen wird.

Die Organisatoren des Grand-Slam-Turniers in Wimbledon haben ein 220-Millionen-Franken-Darlehen erhalten, um unter anderem eine schliessbare Dachkonstruktion auf Court Number 1 zu finanzieren. Damit wird Wimbledon ab 2019 über einen zweiten regensicheren Platz verfügen. Seit 2009 ist der 15'000 Zuschauer fassende Centre Court mit einem schliessbaren Dach ausgestattet. Das damals herbeigesehnte Konstrukt verfügt gar über einen eigenen Twitteraccount:

Safe to say, I don't think I will be needed today. Time to sit back and enjoy the sunshine. Can someone send up some Pimms? #chilledroof — Wimbledon Roof (@WimbledonRoof) 5. Juli 2017

Or is it raining? I can see them playing everywhere else still. I am confused. Is someone playing with my buttons? #puzzledroof — Wimbledon Roof (@WimbledonRoof) 4. Juli 2016

Sendebezug: Radio SRF 3, Abendbulletin, 15.08.2017, 18:30 Uhr