Novak Djokovic steht zum 6. Mal im Final des ATP-1000-Turniers in Paris-Bercy. Der Serbe zeigte gegen Grigor Dimitrov eine weitere starke Vorstellung und siegte in 98 Minuten mit 7:6 (7:5) und 6:4. Damit hat der Weltranglisten-Erste auf dem Weg ins Endspiel keinen Satz abgeben müssen.

Dimitrov vergibt 5:3-Führung im Tiebreak

Die Vorentscheidung fiel im Tiebreak des ersten Satzes, als Dimitrov einen 5:3-Vorsprung nicht nutzen konnte und den Vorteil mit teilweise einfachen Fehlern aus der Hand gab.

Nadal ausser Gefecht

Finalgegner am Sonntag ist Denis Shapovalov. Der Kanadier musste nicht zum Halbfinal gegen Rafael Nadal antreten, da der Mallorquiner infolge einer Verletzung kurzfristig passen musste. Der Spanier verletzte sich beim Warm-up im Bauchbereich.

«Ich habe am Morgen gut trainiert, doch bei einem Service zwickte es im Bauch. Ich habe den Arzt konsultiert und eine Stunde gewartet. Aber es wurde nicht besser, die Schmerzen waren immer noch da. So etwas passiert halt manchmal, es tut mir wirklich leid», sagte Nadal.

Titel Nr. 5 für Djokovic?

Djokovic, der im Vorjahr im Final Karen Chatschanow unterlag, strebt in der französischen Hauptstadt seinen 5. Titel an. Unabhängig vom Ausgang des Turniers wird Djokovic an der Spitze der Weltrangliste aber von Nadal abgelöst. Am 10. November beginnt dann in London an den ATP Finals der Schlusspunkt der Saison.

