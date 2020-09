Viertelfinals in Rom

Legende: Kann seine Niederlage in Rom nicht fassen Rafael Nadal. Reuters

Rafael Nadal unterliegt im Viertelfinal des ATP-Turniers von Rom Diego Schwartzman mit 2:6, 5:7.

Novak Djokovic muss gegen Dominik Koepfer (ATP 97) hart kämpfen, bis sein 3-Satz-Sieg feststeht.

Die beiden anderen Halbfinalisten heissen Casper Ruud und Denis Shapovalov.

Rafael Nadal verlor im 10. Duell mit dem nur 1,70 m grossen Schwartzman erstmals – und dies im Viertelfinal des ATP-1000-Turniers von Rom überraschend deutlich. Insgesamt gab der 12-fache Roland-Garros-Champion beim 2:6, 5:7 die Hälfte seiner 10 Aufschlagspiele ab.

Sendehinweis Den Final beim ATP-Turnier in Rom können Sie am Montag ab 17:00 Uhr live bei SRF mitverfolgen.

Der Spanier feierte in der italienischen Hauptstadt sein Comeback nach der Corona-Pause. Er hatte auf die Reise ans US Open verzichtet, um sich optimal auf die kurze und in den Herbst verlegte Sandsaison mit Rom und den French Open vorzubereiten.

Schwartzman trifft im Halbfinal am Sonntag auf Denis Shapovalov (ATP 14). Der Kanadier rang Grigor Dimitrov (ATP 22) in 3 Sätzen 6:2, 3:6, 6:2 nieder.

Djokovic zieht den Kopf aus der Schlinge

Grosse Mühe bekundete in den Viertelfinals auch Novak Djokovic. Erst nach 2:11 Stunden stand sein 6:3, 4:6, 6:3-Sieg über den Deutschen Dominik Koepfer (ATP 97) fest.

Zwei Wochen nach seiner Disqualifikation an den US Open zeigte der Serbe erneut Nerven: Nach einem verlorenen Aufschlagspiel im 2. Satz warf er seinen Schläger zu Boden und wurde dafür verwarnt. Zudem bekundete er immer wieder seinen Unmut und schrie seine Wut ins leere «Foro Italico».

In den Halbfinals bekommt es Djokovic am Sonntag mit Casper Ruud (ATP 34) zu tun. Der Norweger überraschte gegen den Einheimischen Matteo Berrettini (ATP 8) und gewann 4:6, 6:3, 7:6.