Legende: Die Hüfte schmerzt Belinda Bencic muss pausieren. Imago/Zuma Press

Die beiden WTA-1000-Turniere in Madrid (ab 25. April) und Rom (ab 8. Mai) werden ohne Belinda Bencic über die Bühne gehen. Die beste Schweizer Tennisspielerin (WTA 11) informierte am Mittwochabend auf Instagram, dass sie beide Events auslassen müsse.

«Meine Hüfte macht mir zu schaffen. Sie beeinträchtigte mich bereits in den letzten Wochen bei den Turnieren in den USA», schrieb Bencic: «Ich brauche deshalb eine kleine Pause, um an den French Open in Paris bei 100 Prozent zu sein.» Das Turnier in Roland Garros beginnt am 28. Mai. Im Vorjahr erreichte Bencic in Paris die 3. Runde.

Ein Final, zwei frühe Outs und eine Trennung

Bencic hatte zuletzt beim Turnier in Charleston im Final gestanden (Niederlage gegen Ons Jabeur). Zuvor bei den WTA-1000-Turnieren in Miami und Indian Wells war sie hingegen früh gescheitert. Am Rande des Turniers in Charleston wurde zudem bekannt, dass sich Bencic nach nur 5 Monaten von ihrem Coach Dimitri Tursunow getrennt hat.