Jil Teichmann.

Jil Teichmann (WTA 21) hat sich in der 2. Runde des WTA-1000-Turniers in Toronto überraschend gegen die Weltranglisten-Zweite Anett Kontaveit durchgesetzt. Die Seeländerin besiegte die Estin mit 6:4, 6:4.

Nur elf Tage zuvor war Teichmann in San Jose noch in der Qualifikation an Elizabeth Mandlik (WTA 240) gescheitert. In Ontario hingegen feierte sie auf souveräne Weise ihren 2. Sieg in diesem Jahr gegen eine Top-10-Spielerin, nachdem sie in Rom gegen Karolina Pliskova gewonnen hatte.

Trotz Fehlstart im 2. Satz siegreich

Teichmann benötigte für ihren Coup rund eineinhalb Stunden. Die Linkshänderin, die in den drei vorherigen Duellen gegen die Estin jeweils unterlegen war, startete suboptimal in den 2. Satz. Nach einem 0:2-Rückstand und einem verlorenen Aufschlagspiel, in dem sie 40:0 geführt hatte, reagierte sie bravourös und gewann vier Games in Folge.

Sie beendete die Partie kurz darauf mit einem Aufschlagspiel zu Null. Im Achtelfinal trifft Teichmann erstmals auf die ehemalige Weltranglisten-Erste Simona Halep (WTA 15).

