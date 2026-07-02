Die WTA Finals wechseln wegen der angespannten Lage im Nahen Osten den Standort.

Legende: Werden nächstes Jahr nicht mehr in Riad ausgetragen Die WTA Finals. Imago/NurPhoto

Die diesjährigen WTA Finals der besten acht Spielerinnen des Jahres werden im November in Indian Wells, Kalifornien, stattfinden und nicht wie ursprünglich geplant in Riad. Dies gab die WTA am Mittwoch bekannt.

Das Saisonabschlussturnier der Frauen-Tour, das 2025 von der aktuellen Weltranglistenzweiten Jelena Rybakina aus Kasachstan gewonnen wurde, wurde seit 2024 in der Hauptstadt Saudi-Arabiens ausgetragen und sollte dort eigentlich für mindestens drei Jahre bleiben.

Bencic noch im Rennen um ein Ticket

Die WTA hat die Verlegung der WTA Finals beantragt. Der saudi-arabische Tennisverband stimmte dem zu, womit beide Seiten die bestehende Vereinbarung einvernehmlich beendeten. Im Rennen um ein Ticket an die WTA Finals liegt Belinda Bencic als beste Schweizerin aktuell auf Rang 14.

Indian Wells, das bereits ein ATP- und WTA-1000-Turnier austrägt, zählt zu den wichtigsten Standorten im Tennis. Der Entscheid fällt vor dem Hintergrund, dass mehrere für den Nahen Osten geplante Sportveranstaltungen aufgrund der angespannten Lage in der Region verschoben oder abgesagt wurden.

WTA-Tour