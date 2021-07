Joana Heidrich und Anouk Vergé-Dépré unterliegen in Tokio zum Abschluss der Vorrunde der Turniernummer 1 aus Kanada.

Heidrich/Vergé-Dépré ziehen als Gruppenzweite in Achtelfinal ein

Das Schweizer Beachvolleyball-Duo Joana Heidrich/Anouk Vergé-Dépré hat im 3. und letzten Gruppenspiel an den Olympischen Spielen seine 1. Niederlage beziehen müssen. Die Kanadierinnen Sarah Pavan/Melissa Humana-Paredes erwiesen sich beim 13:21, 22:24 als einen Tick zu stark für das Gespann von Swiss Volley.

Nach Startschwierigkeiten auf Augenhöhe

Nach einem soliden Auftakt verloren Heidrich/Vergé-Dépré im 1. Durchgang beim Stand von 5:4 gleich 4 Punkte in Serie. Pavan/Humana-Paredes boten den Schweizerinnen in der Folge nicht mehr viel an. Nach nur 18 Minuten holte sich die Turniernummer 1 Satz 1 diskussionslos.

Im 2. Umgang gelang Heidrich/Vergé-Dépré eine merkliche Leistungssteigerung. Die Schweizerinnen näherten sich dem hohen Niveau der Kanadierinnen an, liessen sich nicht abschütteln und hätten beinahe einen Entscheidungssatz erzwungen. Pavan/Humana-Paredes behielten in der heissen Schlussphase aber die Oberhand und ziehen somit ohne Satzverlust in die K.o.-Phase ein.

Beide Schweizer Frauen-Duos direkt im Achtelfinal

Trotz der Niederlage haben auch Heidrich/Vergé-Dépré als Gruppenzweite den Sprung in die Achtelfinals direkt geschafft. Auf wen das Duo treffen wird, ist noch nicht klar.

Mit Tanja Hüberli/Nina Betschart hatte sich am Mittwoch bereits das erste der beiden Schweizer Gespanne im Frauen-Turnier für die K.o.-Phase qualifiziert.